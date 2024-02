Schullandschaft in Wermelskirchen Absagen – kein Platz für 15 Kinder an der Gesamtschule

Am Ende des Anmeldeverfahrens an der Gesamtschule am Freitag, 2. Februar, wollte sich Schulleiter Torsten vom Stein zu einer Anfrage unserer Redaktion nicht äußern und verwies auf die nächste Sitzung des Schulausschusses am kommenden Donnerstag, 15. Februar, um 17 Uhr im Rathaus. Dafür kündigt die Stadtverwaltung an: „Der Schulausschuss wird sich in seiner Sitzung am 15. Februar mit den konkreten Anmeldezahlen der Gesamtschule Wermelskirchen für das Schuljahr 2024 / 2025 auseinandersetzen.“