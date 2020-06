Angeklagte muss 800 Euro an eine gemeinnützige Einrichtung zahlen : Keine Schuld an schwerem Unfall – Verfahren eingestellt

Wermelskirchen Eine 43-jährige Autofahrerin aus Wermelskirchen kam im Winter von ihrer Fahrspur auf der L 101 ab und prallte gegen den Wagen einer entgegenkommenden 53-Jährigen. Dabei trug diese schwere Verletzungen davon.

So waren von den Polizeibeamten in der Unfallaufnahme auch winterliche Bedingungen mit sonnigem Wetter festgehalten worden. Der Rechtsanwalt der 43-Jährigen sprach dann auch von einem „schwer fassbaren Begriff der Fahrlässigkeit“: „Es sind unglückliche Umstände gewesen, die erhebliche Verletzungen der Geschädigten nach sich gezogen haben.“ Die 43-Jährige sei an jenem Februarmorgen nach Odenthal zum Joggen gefahren. Die Straßen seien ihrer Erinnerung nach frei und trocken gewesen. „Ich habe nichts von Glätte bemerkt, in der Kurve habe ich abgebremst – da ist auf einmal der Wagen ausgebrochen. Dann kam es zum Unfall“, sagte die Frau.