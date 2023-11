Feuerwehr in Wermelskirchen Löschzug Dabringhausen hat jetzt eine Drehleiter

Nachdem sie am Freitagabend noch zu einem Einsatz am Rathaus, der sich allerdings als Fehl-Alarm der Brandmelde-Anlage entpuppte, ausgerückt war, ist die bisherige Drehleiter der Feuerwache Am Bahndamm tags darauf im neuen Gerätehaus an der L 101 in Dabringhausen stationiert worden.