Neues aus dem Dhünntal : Geologica – Vortrag über Baukunst in Altenberg

Geologica – Vortrag über Baukunst in Altenberg

Im Hochmittelalter wurde an der Dhünn eine Burg gebaut, die zur Wiege des Bergischen Landes wurde. Darauf weist diese Tafel in Nähe der Dhünntalsperre hin. Foto: Solveig Pudelski

Altenberg Im Hochmittelalter wurde an der Dhünn eine Burg gebaut, die zur Wiege des Bergischen Landes wurde. Davon zeugt noch heute eine Hinweistafel oberhalb des Damm zwischen Großer DhünnTalsperre und Vorsperre.

Der Geologe Randolf Link berichtet von neuen Erkenntnissen rund um Burg Berge und das Kloster Altenberg auf der Rheinisch-Bergischen Mineralien- und Fossilienbörse „Geologica“ in Bergisch-Gladbach.

.Als Baumaterial dienten für den Burgbau die Rohstoffe aus der Umgebung, aber auch Baumaterialien aus dem römischen Köln wurden verwendet und sorgten für einen ungewöhnlichen Luxus. Dann wurden die Zisterziensermönche ins Land gerufen und bauten später ein Kloster an baugrundtechnisch ausgesuchter Stelle im Tal. Sorgsam erfolgte die Auswahl des geeigneten Baugrunds und sachkundig die Gewinnung und der Transport der Steine. Ihre Baukunst spiegelt den meisterhaften Umgang mit dem zur Verfügung stehenden Steinmaterial.

Messe Geologica in Bergisch Gladbach

Messe Geologica in Bergisch Gladbach : Mineralien und Fossilien mit Sammlern tauschen

Die Börse in Bergisch Gladbach ist seit über 40 Jahren Treffpunkt für Fachleute und Sammler, die ihre Mineralien und Fossilien zeigen, tauschen und verkaufen. Sie ist aber auch Anlaufpunkt für alle diejenigen, die die Wunderwelt der Steine (neu) entdecken möchten. Der Verein „Landschaft und Geschichte“ (LuGeV), der die Börse mit dem Kulturbüro des Rheinisch-Bergischen Kreises veranstaltet, bietet auch diesmal wieder „Gold“-waschen und Fossilienmalen für junge Besucher. Im GeoTreff von LuGeV können sich Aussteller und Besucher bei Kaffee und Kuchen, Kaltgetränken und Snacks austauschen und stärken.

So. 1. Dezember, 10 bis 16 Uhr, Kreishaus in Bergisch Gladbach, Am Rübezahlwald 7