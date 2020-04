Ferienprogramm in Wermelskirchen : Gemeindehaus wird zum Filmstudio

Neuenhaus Die Evangelische Kirchengemeinde Hilgen-Neuenhaus verschiebt ihr Ferienprogramm „Gut behütet“ wegen der Corona-Krise ins Internet. Gebastelt, gebetet und gesegnet wird trotzdem. Vier Videos werden für die Kinder gedreht.

Vier Videos drehen die Teams des Kindergottesdienstes und des „Gottesdienstes für die Kleinen“ in Hilgen-Neuenhaus, um ihr Osterferienprogramm nicht komplett streichen zu müssen. „Es gibt viele digitale Angebote für Erwachsene in Corona-Zeiten“, sagt Janina Fiß, die viermal im Jahr mit Pfarrer Traugott Schuller zum Gottesdienst für die Jüngsten einlädt. Aber für Kinder habe die Gemeinde bisher noch kein Internet-Programm angeboten. „Höchste Zeit“, findet Janina Fiß. Deswegen hat sie die Sache selbst in die Hand genommen und die Mitarbeiter des Kindergottesdienstes, Pfarrer Schuller und Patrick Mühlhausen für die Idee gewonnen.

Programm Jeweils um 12 Uhr schaltet die Evangelische Kirchengemeinde in Hilgen-Neuenhaus die einzelnen Video-Clips frei – und zwar am Gründonnerstag, Karfreitag, Karsamstag und auch am Ostersonntag.

Gemeinsam drehen sie Videos, die Kinder an Gründonnerstag, Karfreitag, Karsamstag und Ostersonntag auf dem Video-Kanal der Gemeinde ansehen können. Das Programm ist für Jungen und Mädchen vom Kindergartenalter bis zum Grundschulalter gedacht – und vor Augen hat das Team die vielen Kinder, die sonst jedes Jahr an der Osterferienaktion „Gut behütet“ im Stephanus-Gemeindezentrum teilnehmen. Sie sollen nicht auf die Ostergeschichte, Bastelangebote, Gebete und Segen verzichten müssen. „Den Kindern fehlt doch die ganze Vorbereitung auf Ostern“, sagt Janina Fiß. Nicht nur die Ferienaktion musste in vertrauter Form abgesagt werden, auch Kindergärten und Schulen haben geschlossen, der Kindergottesdienst fällt aus. „Wir wollen die Osterbotschaft trotzdem erzählen“, sagt Janina Fiß, „es gibt schließlich Grund zum Feiern.“ Diese Osterfreude packen die Ehrenamtlichen in die kleinen Videos. Dafür hat das Team ein Storyboard geschrieben – mit allerlei Inhalten und Ideen für Kinder.