Kirche in Wermelskirchen : Gemeindefest unterm Regenbogen

Gemeindefest an und in der Stadtkirche. Noah (17) bastelte mit Jano (2) einen Antistressball. Foto: Jürgen Moll

Wermelskirchen Die Evangelische Kirchengemeinde Wermelskirchen mit ihren Einrichtungen und ukrainische Sprachschüler feiern gemeinsam im Gemeindezentrum am Markt.

Es ist fast so, als wolle das Wetter am Sonntag ein Ausrufungszeichen hinter das Motto des Stadtkirchenfestes setzen: Draußen wechseln sich Regen und Sonne ab, am Mittag spannt sich ein großer Regenbogen über das Gemeindezentrum am Markt. Dort feiern Kindergärten, Gemeindekreise, Musiker, ukrainische Sprachschüler und viele Gäste das erste Gemeindefest nach der Corona-Pause. „Unterm Regenbogen“ hat die Gemeinde ihr Fest betitelt – und das längst nicht nur wegen des Wetters.

Schon im Gottesdienst zeigt sich, wie bunt Gemeindeleben sein kann: Mädchen und Jungen aus den evangelischen Kindergärten Heisterbusch und Wielstraße singen gemeinsam mit den Kinderchören der Gemeinde – dirigiert von Jutta Benedix, flott begleitet von Kantor Andreas Pumpa. Die Kirche ist brechend voll, ein seltenes Bild in Corona-Zeiten. Viele Familien sind gekommen um mitzufeiern, mitzusingen und sich über den heiteren musikalischen Gottesdienst zu freuen. Pfarrerin Anke Schäfer nimmt Erwachsene und Kinder mit auf die Arche Noah, Pfarrerin Antje Hedke kommt später mit den Kindern über die Farben des Regenbogens ins Gespräch. Und ihre Botschaft lautet dann auch: „Gott schenkt uns immer wieder einen neuen Anfang. Er ist bei uns in den guten Tagen und in den traurigen.“

Mit diesem Zuspruch gehen die Besucher dann in den Festtag – den ein Team des Bezirks vorsichtshalber im Trockenen vorbereitet hat. Schon beim ersten Schritt ins festlich dekorierte Gemeindehaus liegt der Duft von Popcorn, Zuckerwatte und Waffeln in der Luft, von Kaffee und Köstlichkeiten aus der Ukraine. Sprachlehrer Martin Weidner hat mit den Schülerinnen des Sprachkurses Köstlichkeiten aus deren ukrainischer Heimat vorbereite. Borschtsch und gefüllte Teigtaschen werden serviert und erste freundliche Sprachversuche in beide Richtungen unternommen.