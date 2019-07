Abschied in Wermelskirchen : Gemeindechor Neuenflügel streicht nach 100 Jahren die Segel

Wermelskirchen Gemeinde in Neuenflügel feiert mit ihren Sängern Jubiläum und einen Abschied

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Theresa Demski

Am Ende sprang die Gemeinde von ihren Stühlen, tanzte, jubelte und sang mit: „Oh happy day“. Und auf der Bühne standen die Sänger, kämpften mit den Tränen und sangen nicht weniger bewegt den amerikanischen Gospel. Es war ein berührender Abschied, den der Chor in der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde Neuenflügel am Sonntagvormittag feierte. Eigentlich hatten die Sänger um ihren musikalischen Leiter Sascha Burghoff das 100-jährige Bestehen ihrer „Eintracht“ begehen wollen. Weil der Chor aber bereits im Vorhinein angekündigt hatte, sich nach dem großen Jubiläum aufzulösen, schwang auch Wehmut und Abschied mit. „Aber uns fehlt der Nachwuchs und auch den ehrenamtlichen Einsatz unseres Dirigenten dürfen wir nicht überstrapazieren“, erklärte Sängerin Tanja Pfingst. Und deswegen löse sich der Chor zum 100-jährigen Bestehen nun auf – schweren Herzens.

Zuvor allerdings hatten die Sänger beim musikalischen Gottesdienst vollen Einsatz gezeigt. Fröhliches und Nachdenkliches – immer zum Lobe Gottes – hatten die Männer und Frauen angestimmt. „Der Chor ist unsere Art gewesen, den Menschen von Gott zu erzählen“, berichtete Tanja Pfingst. Es gebe verschiedene Arten, Gott die Ehre zu geben. Die zuletzt 15 Sänger hätten die Musik dafür erkoren. Sie waren nach der Neuausrichtung vor rund zehn Jahren auf Campingplätzen und in Senioreneinrichtungen zu Gast, besuchten befreundete Gemeinden. Das sei eben auch Missionsarbeit gewesen, erklärte Sascha Burghof. „Zusätzlich hat uns die gute Gemeinschaft im Chor motiviert“, ergänzte der Chorleiter, „wir hatten montagsabends immer viel Spaß.“ Drei Generationen von Sängern hätten sich bei der Eintracht Zuhause gefühlt – so wie etwa Tanja Pfingst und ihre Großmutter Hanna Arnold. „Und ich bin sicher, die Proben werden uns fehlen“, kündigte Tanja Pfingst an.