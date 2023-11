Kirchengemeinden in Wermelskirchen „Die Botschaft ist immer noch sehr aktuell“

Aquino Ich glaube, dass es genau das ist, was einem Perspektive, Hoffnung und Ruhe in diesen schwierigen Zeiten geben kann – der Glaube an die positive Botschaft des christlichen Glaubens. Sehen Sie, ich kann mir vorstellen, dass die Umstände zurzeit Jesu auch nicht einfach oder besser als heute waren. Die Menschen, die damals in Palästina lebten, mussten mit der Fremdherrschaft der Römer klarkommen. Sie hatten eine Erwartung. Diese Erwartung ist Fleisch geworden durch und in Christus – nicht in einem politischen Sinn, so dass sie von der römischen Herrschaft befreit wurden, sondern in einer frohen Botschaft, die ihnen Hoffnung gegeben hat.