Bühnenfest : Gemeinde öffnet weiter ihre Gartentüren

Neuenhaus Mit dem Bühnenfest fiel der Startschuss zum Spendensammeln: Die Stephanusgemeinde will mit Vereinen eine Außenbühne bauen.

Mit Gemeindefesten kennen sie sich aus. Gutes, selbst gemachtes Essen, bunte Aktionen für Erwachsene und Kinder, Musik, Geistliches und Geselligkeit. „Aber heute ist die Stimmung noch ein bisschen anders“, sagt Klaus-Dieter Rath vom Presbyterium der Evangelischen Kirchengemeinde Hilgen-Neuenhaus am Sonntag, „es sind so viele Menschen hier, die ich noch nie gesehen habe.“ Und dann blickt er sich um und entdeckt die jüngsten Gäste, die sich auf der Hüpfburg, die gleichzeitig ein Rutschenparadies ist, austoben. Wie Besucher ihre Picknickdecken auf den Rasen gelegt haben, wie Gäste mit gefüllten Tellern aus dem Gemeindezentrum kommen, um sich ein Plätzchen in der Sonne zu suchen und wie Menschen ins Gespräch kommen.

Die neue Kooperation, die die Gemeinde mit Vereinen und Verbänden in der Nachbarschaft geschlossen hat, bekommt an diesem Sonntag ein Gesicht. Zum ersten Mal feiern alle gemeinsam – und zwar an jenem Ort, den sie auch gemeinsam gestalten wollen: auf der großen Wiese neben dem Stephanus Gemeindezentrum. Genau hier soll in den nächsten zwei Jahren eine Außenbühne samt Toilettenanlage entstehen, die das besondere Gelände an der Grenze zu Hilgen noch aufwerten soll. „Wir haben hier ein besonderes Fleckchen Erde“, hatte Presbyteriumsvorsitzende Dorothea Hoffrogge schon im Vorhinein erklärt. Die Lage, die Größe und auch die besondere Sicht in die Weiten des Bergischen Landes zeichnen das Grundstück neben der Kirche aus. „Und das bringt auch eine Verantwortung mit sich“, hatte Dorothea Hoffrogge erklärt. Dazu gehöre eben auch, Vereine und Privatpersonen in der Nachbarschaft einzuladen. Der Gedanke ist nicht neu: Die Sportler des TuS spielen hier bereits Beachvolleyball, die Kinder und Erwachsenen des Familienzentrums feiern hier Sommerfeste, der Männergesangverein veranstaltet bereits Festivals. „Und dann haben wir uns oft eine Bühne gewünscht“, sagt Presbyter Volker Groß.