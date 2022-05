Kirchengemeinden in Wermelskirchen : Gemeinde in Dhünn kämpft um mehr Personal

Geht im August in den Ruhestand: Pfarrer Reinald Rüsing. Foto: Theresa Demski

Dhünn Drei Monate vor der pfarramtlichen Verbindung mit Dabringhausen trafen sich die Dhünner Gemeindeglieder in Hülsen. Und die hatten Gesprächsbedarf.

In der evangelischen Kirchengemeinde Dhünn rumort es: Noch im Juni 2021 hatte die Gemeinde optimistisch und besonnen mehrheitlich für die pfarramtliche Verbindung mit Dabringhausen gestimmt. Zwei Gemeinden, zwei Diakone, ein Pfarrer: So lauteten damals die Regeln. Die Dhünner stärkten ihrem Presbyterium den Rücken. Sie sahen die Notwendigkeit dieses Konzeptes: Schließlich gehen im August sowohl Pfarrer Reinald Rüsing als auch das Dabringhausener Pfarrehepaar Elke und Rüdiger Mielke in den Ruhestand. Und ein Blick auf die Zahl der Gemeindeglieder zeigt: Beide Stellen müssen deutlich reduziert werden – in Dabringhausen von 100 auf 60 Prozent, in Dhünn von 75 auf 40 Prozent. Also gab die Gemeinde grünes Licht für die pfarramtliche Verbindung.

Ein knappes Jahr später herrscht nun großer Unmut in der Gemeinde: Denn unerwartet haben sich die Vorzeichen geändert. Der Kirchenkreis hat den Dhünnern aus finanziellen Gründen die Planstelle für den Diakon nicht genehmigt – anders als in der etwas größeren Gemeinde in Dabringhausen, in der es diese Planstelle bereits gibt und jüngst besetzt werden konnte. Für Dhünn bleiben 40 Prozent Pfarrstelle. Mehr nicht. „Wir haben dieser Kooperation unter ganz anderen Vorzeichen zugestimmt“, beklagten viele der Dhünner bei einer Gemeindeversammlung am Freitag.

Ein knappes Jahr nach der letzten Versammlung und drei Monate vor seinem Abschied hatte Pfarrer Reinald Rüsing zum Gespräch geladen – weil sich Gerüchte und Unzufriedenheit breit machten. Vor allem die gestrichene Diakonen-Stelle musste Rüsing am Freitag dann aber bestätigen. „Wir haben ohnehin ein Minus im Haushalt“, erklärte der Pfarrer. Mit einer neuen Planstelle für einen Diakon wäre der Plan vom Kirchenkreis nicht genehmigt worden. Man habe also keine andere Wahl gehabt. Nach einer ersten Welle des Ärgers begann die Gemeinde noch am Freitag Pläne zu schmieden, um das nötige Geld selbst aufzubringen: Die Ideen reichen von einem Förderverein bis hin zur Einrichtung eines Projekts mit befristeter Stelle in Kooperation mit dem CVJM, um doch noch einen Diakon für Dhünn einstellen zu können.