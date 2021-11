Geldautomaten-Sprengung in Wermelskirchen : Täter erbeuten fünfstelligen Betrag

Geldautomaten-Sprengung in Wermelskirchen

In der Nacht auf Dienstag hatten drei Täter den Geldautomaten der Filiale der Deutschen Bank an der Telegrafenstraßegesprengt. Foto: Annika Lamm

Wermelskirchen Nach dem Überfall auf die Filiale der Deutschen Bank in Wermelskirchen sind neben einem Video zahlreiche Hinweise aus der Bevölkerung eingegangen. Die drei Täter sind weiterhin auf der Flucht.

Eine große Holzplatte verdeckt die massiv beschädigte Fassade der Deutschen Bank-Filiale auf der Telegrafenstraße. Die Verwüstung in den Räumlichkeiten dahinter lässt sich jetzt nur noch erahnen. Nach der Sprengung eines Geldautomaten in der Filiale in der Nacht zu Dienstag ist mittlerweile die Summe bekannt, die die drei unbekannten Täter erbeuten konnten. Sie bewegt sich laut Polizeisprecher Christian Tholl im „unteren fünfstelligen Bereich“.