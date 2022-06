Bilanz der Stadtsparkasse Wermelskirchen : Geldanlage und Vorsorge immer wichtiger

Wermelskirchen Auf Sparbriefen und dem guten alten Sparbuch haben Kunden der Stadtsparkasse 198 Millionen Euroangelegt. Systematischer Vermögensaufbau wird für ein finanziell selbstbestimmtes Leben empfohlen. Weniger Darlehen für Neubauten: Es fehlt die Baugebiete.

Das Vermögen von Sparern wird durch die Inflation gefährdet, die aktuell bei über sieben Prozent liegt. „Das ist deutlich mehr als ein mögliches Verwahrentgelt“, so Vorstandsmitglied Thorsten Thomas. „Das Geld auf einem Konto ruhen zu lassen, führt in der jetzigen Phase dazu, dass es erheblich an Kaufkraft, also Wert verliert.“ Deshalb habe die Sparkasse schon vor mehreren Jahren damit begonnen, ihren Kunden die Möglichkeit der Geldanlage in Wertpapieren und Einmalanlagen in Versicherungslösungen vorzustellen. Thomas: „Auch als Baustein der Altersvorsorge ist eine Anlage in Sachwerten sehr zu empfehlen.“