Wermelskirchen: Gelber Puder ist lästig - aber harmlos

Wermelskirchen Die Fichte befindet sich im Mastjahr und produziert derzeit besonders viel gelben Pollenstaub. Das ärgert vor allem Autobesitzer. Allergiker allerdings haben von der Fichte wenig zu befürchten, sagt Allergologe Dr. Henning Harke.

Gartenstühle, Fensterscheiben, Autos: Der feine gelbe Pollenstaub der Fichte trifft in diesen Wochen längst nicht nur weibliche Blütenzapfen. Stattdessen ärgert er Autofahrer, die gleich mehrfach in die Waschanlage fahren müssen und Fensterputzer, die für klare Sicht sorgen wollen.

"Der Staub hat eine ganz natürliche Ursache", sagt Kay Boenig, Leiter des Regionalforstamtes Bergisches Land. Mit den wärmeren Temperaturen und den zunehmenden Sonnenstunden beginnt die Fichte zu blühen. Und weil sie sich in einem Mastjahr befindet, falle die Produktion von Samen und Früchten besonders großzügig aus. Nur alle zwei bis drei Jahre - meist nach einem besonders warmen Frühling im Vorjahr - konzentriere sich die Fichte so stark auf die Blüten- und Fruchtbildung, dass zum Beispiel die Blätter viel weniger Energie abbekommen und kleiner bleiben. Auch der Holzzuwachs ist dann viel geringer.

Befruchtung Bei der Befruchtung setzen die meisten Waldbäume, wie die Fichte auch, auf den Zufall und den Wind. Deshalb werden Pollen und Früchte in großer Menge gebildet. Der lästige Pollenflug soll aber schon bald wieder vorbei sein.

Und da kommt einiges zusammen: Denn eine Fichtenkrone hat hunderte unscheinbare männliche Blüten. "Pro Baum werden also Millionen Pollen auf den Weg geschickt", sagt Boenig.

Allergikern allerdings sollte der vermehrte Pollenflug in diesen Wochen keine zusätzlichen Sorgen bescheren. "Allergien gegen Fichtenpollen sind sehr selten", sagt Dr. Henning Harke, Hautarzt und Allergologe in Wermelskirchen. Zwar würden die Fichtenpollen zuweilen für ein Niesen sorgen, aber in seiner 30-jährigen Laufbahn als Arzt habe er nur äußerst selten Patienten mit Fichtenpollen-Allergie erlebt.