Straßenverkehr in Wermelskirchen : Gehweg-Parken kann einen Punkt kosten

Wermelskirchen ADFC-Radler Frank Schopphoff appelliert, dass Verkehrsteilnehmer mehr Rücksicht nehmen sollten. In der Innenstadt dürfen Radfahrer nicht mehr überholt werden. Auch Gehwegradeln wird ab Dienstag, 28. April, richtig teuer.

1,50 Meter Abstand – was bedeutet das aber für die Stadt? Bürgermeister Rainer Bleek: „Jeder Autofahrer ist in der Innenstadt gehalten, diesen Abstand einzuhalten. Er muss so lange hinter dem Radler her fahren, bis der Abstand eingehalten werden kann.“ Doch so einfach ist das in der Innenstadt gar nicht. Schopphoff: „Radfahrer können eigentlich nicht überholt werden.“ In der Innenstadt gilt Tempo 20 (verkehrsberuhigte Geschäftsstraße) – schneller ist nicht erlaubt. Ein Radfahrer ist im Schnitt im Tempo 10 bis 15 heute wenigstens unterwegs. „Wenn ein Auto überholen will, muss der Autofahrer wenigstens auf Tempo 40 bedeckt. Damit verstößt er schon gegen die Straßenverkehrsordnung.“