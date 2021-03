Droht in Rhein-Berg die Stallpflicht? : Kreis warnt: Geflügelpest ist auf dem Vormarsch

Rhein-Berg Das Kreisveterinäramt in Bergisch Gladbach fordert Geflügelhalter zur Wachsamkeit auf. Auch Menschen können sich theoretisch anstecken.

Das Veterinäramt des Rheinisch-Bergischen Kreises ruft Geflügelhalter erneut zu besonderer Wachsamkeit auf. Nachdem die Geflügelpest zunächst bei Wildvögeln am Niederrhein festgestellt wurde, kam es nun zu Verdachtsfällen in zwei geflügelhaltenden Betrieben in den Kreisen Gütersloh und Paderborn. In Ostwestfalen hat das Fachministerium deshalb eine Stallpflicht angeordnet. Im Rheinisch-Bergischen Kreis sind bisher keine Fälle bekannt geworden, heißt es in einer Mitteilung des Kreisveterinäramtes. Es besteht jedoch die Gefahr, dass Wildvögel das Virus durch den Vogelzug mit ins Bergische Land bringen. Deshalb sollten die Sicherheitsmaßnahmen zur Vermeidung der Seuche konsequent umgesetzt werden. „Die Geflügelhalter sollten sich bereits jetzt Gedanken machen über die Unterbringung ihrer Tiere, sollte eine Stallpflicht auch im Kreis angeordnet werden“, erklärte Kreisveterinär Dr. Thomas Mönig.