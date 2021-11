Bombenangriff vor 77 Jahren auf Hünger : Gedenken an den „schwärzesten Tag“

Hünger Vor 77 Jahren warfen Flugzeuge in vier Angriffswellen unzählige Spreng- und Brandbomben auf Hünger und Wermelskirchen ab. 44 Häuser wurden bei dem Angriff komplett zerstört, die Bewohner obdachlos. 85 Menschen wurden verwundet und 66 Menschen verloren ihr Leben.

Noch heute gilt der Tag als der „schwärzeste Tag in der Geschichte Wermelskirchens“ – und vor allem in Hünger, wo noch viele Zeitzeugen der schrecklichen Katastrophe vom 4. November 1944 leben. Um der Verstorbenen zu gedenken, legten Bürgermeisterin Marion Lück und der stellvertretende Bürgermeister Stefan Leßenich am 77. Jahrestag des Bombenangriffs einen Kranz am Mahnmal in Hünger nieder, das 1957 eingeweiht wurde. Einige noch lebende Zeitzeugen hatten sich für die stille Zeremonie am Mahnmal eingefunden und ließen bei der ergreifenden Schweigeminute die Erinnerungen an den tragischen Tag zu, um auch davon zu erzählen: Wie die Mama die Kinder um 14 Uhr im Keller eingesperrt hatte, damit diese den drohenden Bombenangriff überleben würden, erzählte eine Anwesende. Andere erinnerten daran, welche Häuser plötzlich nicht mehr standen, als die schwere Landmine detonierte. Einig waren sich alle, „dass es ein schrecklicher und unfassbar trauriger Tag war“.