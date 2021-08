Katt-Kinder- und Jugendbereich startet „Couchgeflüster“-Neuauflage : Geburtstagsständchen von Rapper „Henry.403“

Wermelskirchen Der Kinder- und Jugendbereich der Kattwinkelschen Fabrik feiert mit dem Startschuss der neuen „Couchgeflüster“-Konzertreihe am Samstag, 28. August, sein 30-jähriges Bestehen.

Bereits im Sommer vergangenen Jahres hatte der Kinder- und Jugendbereich der Kattwinkelschen Fabrik nach dem ersten Lockdown die Konzertreihe „Couchgeflüster“ wieder aufleben lassen und dafür statt der beengten Jugend-Räumlichkeiten die größere Kleine Katt-Halle genutzt, um ausreichend Abstand gewährleisten zu können. Mit vier Konzerten bis März kommenden Jahres legt der Katt-Kinder- und Jugendbereich nun eine „Couchgeflüster“-Neuauflage vor. Der Startschuss fällt open-air auf der Außenbühne auf dem Katt-Parkplatz am Samstag, 28. August. Los geht es bei freiem Eintritt („GGG“-Nachweis erforderlich) um 17 Uhr. Mit unter anderem Grill-, Getränke- und Eisstand will der Katt-Kinder- und Jugendbereich dann sein 30-jähriges Bestehen feiern. Auf der Bühne steht der Rapper „Henry.403“ aus Bergisch Born, der zudem einige „Special Guests“ mitbringen will.

„Für uns ist diese Geburtstags-Party auch gleichzeitig ein Kick-off“, kündigt Kolja Pfeiffer vom Kinder- und Jugendbereich im Gespräch mit unserer Redaktion an: „Nach den Lockdowns sind viele Einrichtungen leer. Bei uns ist das nicht ganz so extrem durchgeschlagen wie anderswo, aber wir wollen signalisieren, dass wir für Jugendliche ein Anlaufpunkt sind.“ Die „Durststrecke“ der Lockdowns habe gezeigt, dass eineinhalb Jahre für junge Menschen viel Zeit sind: „Da setzen bei den Besuchern von Jugendeinrichtungen regelrechte Jahrgangswechsel ein.“ In die Katt kämen die Stammbesucher aus der Zeit vor Corona inzwischen wieder, darüber hinaus müsse der Jugendtreff jedoch wieder in Erinnerung gerufen werden.