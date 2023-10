„Tafel“ in Wermelskirchen Die „Tafel“ hilft seit 15 Jahren: Zum Geburtstag gibt jeder, was er kann

Während es am Buffet inzwischen richtig voll geworden ist, lässt Brigitte Krips gut gelaunt den Blick über den Platz schweifen. „Wir denken oft an die ersten Stunden der ‚Tafel‘ in Wermelskirchen“, sagt sie. Gleich zum Auftakt des Festes habe Schirmherrin Enne Maus vorbeigeschaut. „Sie ist seit Beginn an dabei“, sagt Brigitte Krips. Viele hätten damals gesagt: „Sowas brauchen wir in Wermelskirchen nicht.“ Aber die Ehrenamtlichen waren sich sicher: Auch eine kleinere Stadt braucht eine „Tafel“, die ganz pragmatisch und verhältnismäßig unbürokratisch dabei unterstützen kann, satt zu werden. Am 30.Oktober 2007 gründeten die Ehrenamtlichen den Verein, am 8. Mai 2008 wurden die ersten Lebensmittel ausgegeben. „Seit dem erleben wir immer wieder die gleichen Herausforderungen“, erläutert Brigitte Krips. Die Zahlen der Kunden würden in den großen Krisen ansteigen und dann wieder etwas absinken. Dazu gehörten Flüchtlingsbewegungen genauso wie die Inflation. Die „Tafel“ stehe dann bereit – damals so wie heute.