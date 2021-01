Baumaßnahme in Wermelskirchen : Gebäudeabriss ermöglicht Durchblick auf Taubengasse

Wermelskirchen An der Oberen Remscheider Straße wird derzeit das ehemalige Wohn- und Geschäftsgebäude des Möbelhauses von den Eichen abgerissen. Eine Dortmunder Fachfirma führt den Abriss im Auftrag des Wermelskirchener Architektur- und Bauunternehmens „Hoch 3“-Körschgen durch.

Ein weiteres Kapitel in dem stets fortgeschriebenen Buch „Wermelskirchen verändert das Gesicht“ – und zugleich eine ungewohnte Aussicht für Passanten auf der Oberen Remscheider Straße: Von dort liegt inzwischen der Blick frei auf die Gebäude an der Taubengasse.

An der Oberen Remscheider Straße wird derzeit das ehemalige Wohn- und Geschäftsgebäude des Möbelhauses von den Eichen abgerissen. Eine Dortmunder Fachfirma führt den Abriss im Auftrag des Wermelskirchener Architektur- und Bauunternehmens „Hoch 3“-Körschgen durch. „Hoch 3“ will an dieser Stelle ein neues Wohngebäude errichten – der Durchblick von der Oberen Remscheider Straße auf die Taubengasse wird also von begrenzter Dauer sein. Das Möbelhaus von den Eichen hatte im Herbst 2018 geschlossen.