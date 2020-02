In Wermelskirchen : Geänderte Öffnungszeiten über die Karnevalstage

In Behörden und öffentlichen Einrichtungen wird Karneval gefeiert. Die Folge: Die Einrichtungen sind zu. Foto: dpa/Federico Gambarini

Wermelskirchen Zu Karneval ändern sich die Öffnungszeiten von Behörden und Einrichtungen:

Agentur für Arbeit In der Agentur für Arbeit Bergisch Gladbach und ihren Geschäftsstellen gibt es eingeschränkte Öffnungszeiten über die Karnevalstage: Die Hauptagentur in Bergisch Gladbach und die Geschäftsstelle Wermelskirchen sind am Donnerstag, 20. Februar, lediglich bis 12.30 Uhr geöffnet.

Am Rosenmontag, 24. Februar, sind alle Geschäftsstellen der Agentur geschlossen. An den übrigen Karnevalstagen ist die Agentur normal geöffnet. Telefonisch sind die Agentur für Arbeit (0800 4 5555 00)und die Familienkasse (0800 4 5555 30) auch am Rosenmontag von 8 bis 18 Uhrbar:

Mieterverein Das Büro des Mietervereins am Rosenmontag, 24. Februar, geschlossen.

Verbraucherzentrale NRW Die auch für Wermelskirchen zuständige Beratungsstelle der Verbraucherzentrale in Remscheid bleibt am Rosenmontag geschlossen.

Kreisverwaltung An den „Jecken-Tagen“ hat die Kreisverwaltung des Rhenisch-Bergischen Kreises wie folgt geöffnet:

▸Weiberfastnacht, Donnerstag, 20. Februar, von 8.30 bis 11 Uhr;

▸am Karnevalsfreitag, 21. Februar, von 8.30 bis 12 Uhr;

▸Am Rosenmontag, bleibt die Kreisverwaltung geschlossen.

Das Straßenverkehrsamt hat an Weiberfastnacht und Karnevalsfreitag wie gewohnt ab 7.30 Uhr geöffnet. Die Nebenstelle in Wermelskirchen hat am Donnerstag, 20. Februar, von 7.30 bis 11 Uhr geöffnet. Einen Tag später, 21. Februar, öffnet sie zur selben Uhrzeit, aber schließt erst eine Stunde später um 12 Uhr. Am Rosenmontag bleibt die Nebenstelle geschlossen.

Die Ausländer- und Einbürgerungsbehörde hat an „Altweiber“ zur gewohnten Zeit ab 7.30 Uhr geöffnet. www.rbk-direkt.de.

Regionalverkehr Die RVK hat über die Karnevalstage geänderte Fahrpläne: Die Busse im Raum Wermelskirchen verkehren an Weiberfastnacht, Donnerstag, 20. Februar, wie an Schultagen. Zusätzlich dazu gibt es einen eingerichteten Nachtverkehr, wie freitags.

Am Freitag, 21. Februar, fahren die Busse nach den normalen Fahrplänen.

Am Karnevalssonntag, 23. Februar, gibt es einen Zusatzverkehr für die Linie 260 zwischen Remscheid und Köln-Dünnwald. Am Rosenmontag verkehren die Busse wie an Feiertagen. www.rvk.de.

Stadtverwaltung Die Stadtverwaltung, sowie das Bürgerbüro Wermelskirchen sind an Altweiber, 20. Februar, nur bis 11 Uhr geöffnet. Zur gleichen Uhrzeit schließt das Bürgerbüro auch am Rosenmontag.

Quellenbad Das Quellenbad ist am Donnerstag, 20. Februar, und am Montag, 24 Februar, jeweils nur für das Frühschwimmen von 6.30 bis 8 Uhr geöffnet. Das Vereinsschwimmen an Altweiber fällt aus. An den anderen Tagen gelten die normalen Öffnungszeiten.

Stadtbücherei Die Bücherei wird an Altweiber, 20. Februar, nur vormittags von 10 bis 12 Uhr öffnen. Am Nachmittag bleibt sie geschlossen.

Kindertagesstätten Die städtischen Kitas sind am Donnerstag, 20. Februar, regulär bis 15 Uhr geöffnet. Für diesen Tag werden zusätzlich bei Betreuungsbedarf Notgruppen in den Einrichtungen, ab 15 Uhr, angeboten. Am Rosenmontag, 24. Februar, bleiben die städtischen Kindertagesstätten geschlossen.