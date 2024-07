Gastronomie in Wermelskirchen „Es ist wirklich beängstigend dieses Jahr“

Aber wenn die Sonne nicht raus kommt und das Wetter so bleibt ? „Dann stehen wir vor einem Problem“, sagt Zandomeneghi. „Das Wetter ist eine Vollkatastrophe für die ganze Branche. In den Eiscafés haben wir nur die Sommermonate, um genug Gewinn für die ganzen zwölf Monate zu machen.“ Und so wie die Dinge momentan liefen, werde die Rechnung dieses Jahr wohl nicht aufgehen. Natürlich gehören Einnahmen-Fluktuationen zum Geschäft – das ist zumindest Barazzuols Erfahrung. Solange man am Ende des Jahres immer an einem ähnlichen Punkt rauskomme, sei das auch nicht so schlimm. Aber: „Es ist wirklich beängstigend dieses Jahr. Denn auch wenn jetzt die Sonne rauskommt, gilt: Was verloren ist, ist verloren. Und wenn du die Umsätze verloren hast, dann holst du die auch nicht mehr rein.“