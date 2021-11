Neue Corona-Schutzverordnung in Wermelskirchen : Gastronomen stemmen die Kontrollen

In den Restaurants und Gaststätten kontrollieren die Gastronomen eigenständig, das Weihnachtsgeschäft wird aber wohl eher mau. Foto: dpa/Federico Gambarini

Wermelskirchen Die Überprüfung der 2G-Regel in Restaurants und Gaststätten ist kein Problem. Für die RVK ist die Umsetzung der 3G-Regel eine große Herausforderung. Schüler gelten als getestete Personen, da sie an Schultestungen teilnehmen.

Die Corona-Schutzverordnung gehört für die Gastronomen im Ort zur fast täglichen Lektüre, zumal sie in ihren Betrieben umsetzen müssen, was die Fachbehörden beschlossen haben. In diesem Fall eben die 2G-Regelung in der Gastronomie. Klar ist, das ergab eine Umfrage in einigen Betrieben: Die Kontrollen werden nicht erst seit Mittwoch durchgeführt. Und viele Kunden erfüllen schon die Anforderungen.

„Wir sind zufrieden. Es hat seit Ankündigung der neuen Schutzverordnung mit der 2G-Regel keine Welle der Stornierungen im Restaurant gegeben“, so Christian Warnke vom Hotel-Restaurant „Zum Schwanen“. Denn: „95 Prozent unserer Kunden sind geimpft. Wir kontrollieren das schon länger.“ Sorge bereitet ihm vielmehr, dass die Restaurantbesucher aus Angst vor steigenden Neuinfektionen lieber zu Hause bleiben.

Christian Warnke vom Hotel-Restaurant „Zum Schwanen“. Foto: Jürgen Moll

Info Ausnahmen von der 2G-Regel Gastronomie Ausgenommen von der 2G-Regel sind Gäste, denen aus ärztlicher Sicht von einer Impfung abgeraten wird. Diese müssen neben einem ärztlichen Attest (nicht älter als sechs Wochen) einen aktuellen Schnell- oder PCR-Test vorlegen. DieTests dürfen nicht älter als 24 Stunden (Schnelltest) oder 48 Stunden (PCR-Test) sein. Digital Zur Überprüfung digitaler Impfzertifikate soll die CovPassCheck-App verwendet werden.

Schlecht sehe es im Hotelbereich aus. „Wenn Firmen Weihnachtsfeiern absagen, kommen auch keine Übernachtungsgäste“, stellt er fest. Zum Glück gelte weiterhin die 3G-Regel für Geschäftskunden, während tourische Übernachtungen unter die 2G-Regel fallen. „Ich rechne mit einer Entspannung sowieso erst im Frühjahr 2022. Das habe ich schon im Sommer gesagt. Wir sind also noch lange nicht über den Berg.“ Er ärgert sich über die Politik, die den „zweiten Sommer verpennt“ habe, um etwas zu tun. „Unternehmer und Einzelhandel müssen das ausbaden. Das ist schlimm. Aber wir kämpfen weiter.“

Dirk Götz, Inhaber der Centrale, setzt schon lange auf 2G. Foto: Kathrin Kellermann

Dirk Götz (Centrale) ist von der 2G-Regel überzeugt. „Ich wende diese Regelung schon seit vier Wochen an. Und das ist gut“, sagt er im Gespräch mit der Redaktion. Fast alle Gäste seien geimpft. „Es gibt nur vereinzelt Personen, die haben Atteste vom Arzt und sind deshalb nicht geimpft. Aber das sind ganz wenige.“ Es habe nie Probleme mit Gästen gegeben, weil sie die 2G-Regel befolgen mussten. „Heute hat sich das eingespielt. Sie halten automatisch am Eingang den Nachweis vor.“

Nicht so gut liefe das Weihnachtsfeier-Geschäft – er rechnet schon mit eine Einbruch von 30 Prozent. Schlimm das deshalb, weil es ja 2020 auch kein Weihnachtsgeschäft gegeben habe – und die Kirmesmatinee auch ausgefallen sei.

Seit dem Wochenende hat Gerhard Juhrte, Pächter von Markt 57, die 2G-Regel in seinem Restaurant eingeführt. „Einige Gäste haben daraufhin storniert, andere sind neu gekommen, weil sie sich sicher fühlen.“ Am Eingang seien auch schon vereinzelt Gäste abgewiesen worden, weil sie nicht die erforderlichen Nachweise hatten. „Da sind wir konsequent“, so Juhrte. Für kleinere Weihnachtsfeiern liegen Reservierungen vor, größere hat er von vornherein abgelehnt. Bis maximal 20 Personen seien Feiern möglich. Dafür sei genügend Platz im Saal.

Als eine große Herausforderung sieht die Regionalverkehr Köln GmbH den Beschluss, die 3G-Regel im Personennahverkehr umzusetzen, sagt RVK-Sprecherin Andrea Jahn. „Wir versuchen, die Kontrolle in den Fahrzeugen umzusetzen, um den steigenden Infektionszahlen Einhalt zu gebieten.“ Aber: „Eine verbindliche Kontrolle der Zertifikate aller Fahrgäste ist vom Fahrpersonal nicht zu realisieren“, sagt Jahn. Die RVK werde die Einhaltung der 3G-Regel durch Serviemitarbeiter im Bus prüfen – aber nur stichprobenartig. Und zwar in dichter besiedelten Gebieten, an Knotenpunkten und zu Stoßzeiten. „Hierbei sind wir auf die Unterstützung von Ordnungsämtern oder Polizei angewiesen, da nur diese Sanktionen verhängen können.“ Die RVK habe bereits Kontakt aufgenommen.