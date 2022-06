Energieversorgung in Wermelskirchen : Gaspreis explodiert – Appell fürs Energiesparen

Wermelskirchen Typische BEW-Kunden müssen das Doppelte zahlen. Geschäftsführer Jens Langner setzt auf Kohleverstromung, damit der Gaspreis sinkt.

„Wir sind hilflos gegenüber dem, was da im Moment am Gasmarkt passiert.“ So eine Aussage hat man noch nie von Jens Langner gehört. Er ist Geschäftsführer der BEW, die auch für Wermelskirchen und Hückeswagen die Energie in Form von Gas und Strom liefert. Es sei unglaublich, und man könne einfach nicht absehen, was passiere, so der Energiefachmann. Er habe so eine Situation in seinem Berufsleben noch nicht erlebt.