Feuer in Pohlhausen : Gartenhaus brennt völlig aus

Pohlhausen Großeinsatz in Unterpohlhausen. Die Polizei beschlagnahmt die Brandstelle, da die Ursache des Feuers noch unklar ist. Löscharbeiten dauerten vier Stunden.

Ein massives Gartenhaus ist am Donnerstagabend in Unterpohlhausen ausgebrannt. Die Feuerwehr rückte nach einer unklaren Brandmeldung an die Leitstelle mit 35 Feuerwehrleuten aus verschiedenen Löschgruppen der Stadt an. Erst nach vier Stunden war das Feuer endgültig gelöscht. Die Polizei beschlagnahmte den Brandort, da die Ursache unklar ist. Es entstand laut Polizei ein Sachschaden in Höhe von 25.000 bis 30.000 Euro.