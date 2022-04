Susanne Dinse kümmert sich um das Naherholungsziel in Altenberg : Grüner Daumen im Märchenwald

Dabringhausen/Altenberg Im Jahr des 90-jährigen Bestehens hatte das Altenberger Naherholungsziel mit den Folgen des Starkregens kämpfen. Diese hat Gärtnerin Susanne Dinse nahezu beseitigt. Die Dabringhausenerin pflanzt und pflegt die Anlage.

Als Susanne Dinse im Sommer 2021 ihre neuen Job antrat, konnte der Märchenwald Altenberg auf sein 90-jähriges Bestehen zurückblicken. Die Dabringhausenerin, die das Ausflugsziel zwischen Wermelskirchen und Odenthal seit Kindheitstagen kennt, kümmert sich als gelernte Gärtnerin um die Beete, Außenanlagen und Wege in dem in Hanglage im Forst angelegten Traditions-Märchenwald. Eine ihrer ersten Aufgaben, die zu bewältigen galt, war die Beseitigung der Folgen der Folgen des Starkregenereignisse im Juli, das auch im Märchenwald seinen Tribut forderte.

Auf dem eineinhalb Kilometer langen Weg durch den Märchenwald erwarten die Besucher 18 Märchenhäuser als Stationen. Dort erschallt auf Knopfdruck die Erzählung eines Märchens, in den Häusern sind hinter großen Fenstern gut einsehbar mit Figuren und Puppen liebevoll dekorierte Szenen der jeweiligen Geschichte zu sehen. Nicht fehlen darf natürlich das Märchen vom Froschkönig, dessen Station der Blick vom hinunter auf einen Teich, in dessen Mitte eine von einer Kuppel überdachte Insel mit Froschkönig- und Prinzessinnen-Figur emporragt, darstellt. „Der Starkregen hat 60 Kubikmeter Geröll in den Teich gespült. Das musste mit schwerem Gerät beseitigt werden, so dass drumherum alles zerfurcht war“, beschreibt Susanne Dinse die Szene, die sich nach dem Starkregen im Märchenwald bot. Inzwischen ist die Fläche begradigt, die Gärtnerin hat eine neue Trockenmauer gestapelt und Rasen ausgesäht, der jetzt sprießen soll. Auch der Zuweg ist neu angelegt. Letzteren ist für „normale“ Märchenwald-Besucher nicht zugänglich. Genutzt wird er jedoch von Brautpaaren mit ihren Hochzeitsgesellschaften, die sich vor der romantischen Kulisse das Ja-Wort geben.