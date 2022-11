Zusätzlicher Service in Wermelskirchen : Neue Packstation am Rathaus ist jetzt in Betrieb

DHL-Techniker Jürgen Graack, Marion Lück, Peter Mayer und Michael Weidner (v.l.) vor der Packstation. Foto: Stephan Singer

Wermelskirchen Auf Initiative aus der Stadtverwaltung steht nun ein DHL-„Schrank“ zur Abholung und zum Versenden von Paketen am Rathaus. Mit der fußläufigen Erreichbarkeit will DHL den Bereich der Wermelskirchener Innenstadt besser abdecken. Der Service hilft sowohl Bewohnern der Innenstadt als auch denjenigen, die in der City arbeiten.

Das strahlende Gelb ist nicht zu übersehen, die Firmenlogos werden noch aufgeklebt. In Betrieb ist die neue Packstation von DHL/Deutsche Post am Rathaus bereits. Sie befindet sich auf der zum Brückenweg gerichteten Seite des Rathauses und soll ein fußläufig erreichbarer Service für Bürger sein, die in der Innenstadt wohnen oder arbeiten.

Die Kapazität des neuen, solarbetriebenen Automaten umfasst 66 Fächer in unterschiedlicher Größe. Es ist die sechste DHL-Packstation in Wermelskirchen. Post-Kunden können dort rund um die Uhr ihre Pakete abholen oder vorfrankierte Sendungen verschicken. „Die per App gesteuerte Packstation kommt dabei ohne Bildschirm aus. Für die Nutzung benötigen die Kunden lediglich die kostenlose ‚Post & DHL-App’“, erläutert der DHL-Politikbeaufragte Peter Mayer, der den Service der Packstationen nicht nur als kunden- sondern ebenso als klimafreundlich einstuft: „Eine Packstation spart Fahrtwege.“