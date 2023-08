Vereine in Wermelskirchen WM hin oder her – Frauen-Fußball ist beliebt im Bergischen Land

Seit dem 20. Juli schaut die Welt auf die Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen in Australien und Neuseeland, die Mädchen-Mannschaft vom SV 09/35 Wermelskirchen gibt es schon ein kleines bisschen länger. Seit Mai dieses Jahres spielen die 18 Mädchen im Alter von 13 bis 17 Jahren zusammen Fußball. Trainiert werden sie, und das ist trotz der Repräsentation in unserer Nationalmannschaft weiterhin ungewöhnlich, ebenfalls von einer Frau. Monique Pfeiffer hat selbst 17 Jahre lang Fußball gespielt, erst in der Regionalliga in Düsseldorf und Köln, dann zehn Jahre lang mit der TG Hilgen in der Landesliga. „Ich wollte schon immer was in Richtung Trainer machen“, erzählt sie.