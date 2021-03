Fußball in Wermelskirchen : Fußball-Bundesligist SC Freiburg trainiert in Pohlhausen

Pohlhausen Am Sonntagmorgen konnte man die Fußballer des Bundesligavereins SC Freiburg beim Aufwärmtraining auf dem Rasenplatz von Tura Pohlhausen beobachten.

Amateurfußballer dürfen zurzeit nur allein, zu zweit oder als Hausstand Sportanlagen im Freien nutzen, Profikicker dagegen können dies uneingeschränkt. Und so konnte man am Sonntagmorgen die Fußballer des Bundesligavereins SC Freiburg beim Aufwärmtraining auf dem Rasenplatz von Tura Pohlhausen beobachten. Das Training diente der Vorbereitung auf das Bundesligaspiel gegen Bayer Leverkusen am Sonntagabend. Dieses besondere Ereignis war dem Wunsch und der Voraussetzung des SC Freiburg geschuldet, die Trainingseinheiten auf einem Rasenplatz abzuhalten – und da es in der näheren Umgebung des Aufenthaltshotels Große Ledder nur Kunstrasenplätze gibt, wurde der Kontakt zu Tura hergestellt, berichtet Tura-Geschäftsführer Dirk Hohlmann.