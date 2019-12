Wermelskirchen : Besucherströme bleiben am Sonntag aus

Ein Gratmesser: So richtig viel los war am Sonntagnachmittag bei der Bergischen Weihnacht nicht. Ähnlich schwach besucht waren auch die Geschäfte. Foto: Udo Teifel

Wermelskirchen Trotz miesem Wetter steuern Kunden Läden an. Das Weihnachtsgeschäft beginnt langsam.

Es sah schon alles danach aus, als würde der verkaufsoffene Sonntag ins Wasser fallen: Als die Einzelhändler am Mittag die Türen öffneten, regnete es in Strömen. „Es war kein Mensch auf der Straße“, berichtete Daniela Wurth vom Team der Buchhandlung Marabu. Auch zwei Stunden später, als zumindest der Regen aufhörte, blieben bei den meisten Händlern Besucherströme aus.

Immerhin füllten sich langsam Stadt und Weihnachtsmarkt. „Für uns ist das verschenkte Zeit“, stellte Hans-Jürgen Theiß in der Buchhandlung Siebel fest. Er könne gut auf den verkaufsoffenen Sonntag im Advent verzichten und er habe auch auf ein offizielles Verbot dieser Aktionen durch die Landesregierung gehofft. „Ich mache heute aus Solidarität mit den anderen Händlern mit“, erklärte er, „aber ich würde an diesem Sonntag deutlich lieber gemütlich Zuhause sitzen.“ Die Zeiten seien vorbei, in denen sie mit vier oder fünf Familienmitgliedern den Kunden im Weihnachtsgeschäft begegnet seien.

Deutlich leerer als an den verkaufsoffenen Sonntagen im Sommer blieb es auch in den Bekleidungsgeschäften, im Schuhgeschäft oder der Parfümerie. „Das Wetter“, befanden Klaudia Golchert und Angela Güthermann bei Quickschuh. Und auch die Mitarbeiter in der Buchhandlung Marabu machten am Nachmittag den Regen für den schleppenden Besuch verantwortlich. So richtig schlecht war die Stimmung trotzdem nicht – denn mit dem Weihnachtsgeschäft haben die Buchhändler in diesen Wochen viel zu tun. „Viele Kunden lassen sich bereits Bücher einpacken, bestellen Geschenke vor und lassen sich beraten“, sagte Alexander Schuster.