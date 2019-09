Vereinsticker : WTV-Kinder feiern Triathlon-Premiere

Die erfolgreichen WTV-Triathlonkinder. Foto: vom Stein. Foto: Torsten vom Stein

Wermelskirchen (tei.-) Beim 14. Schüler-Triathlon in Hilden waren auch fünf Kinder vom Wermelskirchener TV am Start. Bei den Sechs- und Siebenjährigen in der Klasse Schüler D über die Distanz 25m Schwimmen, 1000m Radfahren und 250m Laufen wurde Sara Jackstait Dritte und Paul vom Stein Zweiter.

