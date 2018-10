Fünf Händler dürfen nicht bei a la carte in Wermelskirchen mitmachen

Verdi schließt einige Händler beim verkaufsoffenen Sonntag in Wemelskirchen aus : Wer bei à la carte nicht öffnen darf, ist sauer

Auch das gehört zu à la carte: eine Musikband auf der Telegrafenstraße. Archivfoto: Schütz Foto: Schütz/Schütz, Michael (msch)

Wermelskirchen Sandra Thiering (Ara-Schuhe) und Christel Händeler (Modegeschäft) fühlen sich vom verkaufsoffenen Sonntag ausgegrenzt.

Von Stephan Singer

Sandra Thiering schüttelt den Kopf. „Wir sind eigentlich sprachlos“, sagt die Filialleiterin des Ara-Schuhgeschäfts an der Dörpfeldstraße. Dass sich der Betrieb nach der Kompromisslösung zwischen der Gewerkschaft Verdi auf der einen und der Stadtverwaltung als Beklagte sowie dem Marketingverein WiW als Organisator auf der anderen Seite nicht mehr am verkaufsoffenen Sonntag beteiligen dürfe, sei weder vorstell- noch nachvollziehbar. „Das ist schlimm für uns, weil wir immer viel zu tun hatten. Gerade der Sonntag zu ‚à la carte‘ bescherte uns stets das beste Wochenende im Oktober“, zeigt sich Sandra Thiering bestürzt. Mit ihrem Unmut über die unter hohem Zeitdruck gefundene Kompromisslösung steht die Ara-Filialleiterin nicht alleine da.

„Nach 17 Jahren, in denen wir bei den verkaufsoffenen Sonntagen dabei sind, macht uns das jetzt traurig“, beschreibt sie. Die Shopping-Sonntage seien ein guter Anlass, die Kunden einzuladen und mit speziellen Angeboten zu begeistern. „Da sind viele Auswärtige gekommen, wovon alle ihren Nutzen hatten. Sie hofft darauft, dass im Frühjahr eine erneute Beteiligung am verkaufsoffenen Sonntagen möglich ist – bis dahin muss eine neue Satzung entwickelt und vom Rat verabschiedet haben. Sandra Thiering kündigt an: „Wir werden zu ‚à la carte‘ einen verkaufslangen Samstag bis 18 Uhr machen, um den Verlust hoffentlich etwas abzufangen.“

Den Kreisverkehr an der Ecke Schillerstraße / Jörgensgasse als „Grenze“ für das Gebiet, in dem der verkaufsoffene Sonntag genehmigt ist, auszurufen, bezeichnet Christel Händeler vom gleichnamigen Modegeschäft als „Lachnummer“: „Wir sind doch keine Diaspora.“ Wenn sie sich nicht beteiligen dürfe, sei das so und dadurch die Existenz nicht bedroht, aber: „Für uns war das Wir-Gefühl immer wichtig. An diesen besonderen Tagen herrschte eine nette Atmosphäre abseits vom alltäglichen Rhythmus, die uns zudem gute Verkaufstage brachte.“ Christel Händeler ist überzeugt: „Die Kunden finden uns und lassen uns als gut sortiertes Fachgeschäft nicht im Stich.“ Ob der Entscheidung sei sie „ziemlich sauer“ und sie fühle sich als „Willkür-Opfer“.

Davon kann Kai Middendorf „ein Lied singen“. Der Inhaber von Intersport an der Viktoriastraße führt ebenso Geschäfte in Langenfeld und Haan: „Dort sind uns auch schon verkaufsoffene Sonntage weggefallen.“ Das summiere sich im Jahr auf einen Umsatzverlust von rund 100.000 Euro. Zum à la carte-Sonntag darf Intersport wegen des Ski-Basars mit dem Ski-Club öffnen (Sondergenehmigung), am zweiten Advent nicht. Middendorf weiter: „Für uns ist das blöd. Verdi schießt gegen Konzerne und trifft uns.“ Er habe keine Probleme mit den Angestellten: „Ich will zufriedene Mitarbeiter und honoriere die Arbeit am Sonntag zusätzlich.“ Wenn er dadurch öffnen dürfe, würde er das Geschäft halt mit der Familie „wuppen“. „Das würde den Mitarbeitern aber gar nicht gefallen.“ Letztlich hätten sich die verkaufsoffenen Sonntag mit Sonderaktionen über 15 Jahre eingebürgert, viele Stammkunden hätten sich entsprechend darauf eingerichtet.