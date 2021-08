CDU-Wermelskirchen mit neuem Vorsitzenden : Führungswechsel im Ortsverband

Thorsten Schmalt (l.) dankt Randolph Schmidt für seine Arbeit. Foto: CDU

Wermelskirchen Thorsten Schmalt neuer CDU-Vorsitzender in Wermelskirchen. Sein Vorstand besteht aus einer guten Mischung aus erfahrenen Parteimitgliedern und jungen Leuten.

Führungswechsel nach sechseinhalb Jahren: Randolph Schmidt übergibt das Amt des Vorsitzenden des CDU-Ortsverbandes Wermelskirchen auf der jüngsten Jahreshauptversammlung an Thorsten Schmalt. Der Pohlhausener ist zwar nicht mehr im Stadtrat, sondern nur noch im Kreistag aktiv.

„Ich freue mich sehr als neuer Vorsitzender, dass wir eine sehr gute Mischung aus erfahrenen Parteimitgliedern und jungen Menschen in den neuen Vorstand einbinden können. Insbesondere Antonia Wilke und Tobias Bösenberg werden neben dem JU-Vorsitzenden Thorben Wocke frischen Schwung in unser Team bringen“, hofft Schmalt. Und weiter: „Die Menschen in Wermelskirchen wissen, dass die CDU auch weiterhin als die Kümmerer aktiv für die Bürgerinnen und Bürger bereitstehen.“

Auch in Zukunft werde der Ortsverband seine bekannten und beliebten Veranstaltungen den Menschen in Wermelskirchen anbieten, kündigte Schmalt an.

Randolph Schmidt habe ein gut aufgestelltes Team geführt und immer wieder neue Impulse zur politischen Arbeit gesetzt. Schmalt: „Ich möchte seine erfolgreiche Arbeit fortsetzen. Wichtig ist mir, dass wir noch häufiger sichtbar in der Stadt, in den Vereinen und vor allem auch bei den Unternehmen in Wermelskirchen werden. Persönlich habe ich immer ein offenes Ohr für die Menschen in unserer Stadt. Aktuell bin ich besonders beeindruckt von den super Aktivitäten im Bereich Kultur in Wermelskirchen. Nach der Bundestagswahl, die wir ganz klar gewinnen wollen, werden wir uns dann mit voller Kraft auf die Landtagswahl im Mai 2022 konzentrieren.“

