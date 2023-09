Wirtschaft in Wermelskirchen Duo übergibt Sparkassen-Spitze an Trio

Neuer Vorstandsvorsitzender wird ab dem 1. Juni 2024 Thorsten Thomas (48). Der Dabringhausener ist verheiratet, Vater eines Kindes und seit 30 Jahren in der Stadtsparkasse Wermelskirchen aktiv, wo für ihn die berufliche Laufbahn mit einer Ausbildung zum Bankkaufmann begann. Nebenberuflich absolviete Thomas einen Masterstudiengang an der Bergischen Universität in Wuppertal in Arbeits- und Organisationspsychologie belegt. Aktuell verantwortet Thorsten Thomas die Vertriebssteuerung, das Privatkundengeschäft, die Baufinanzierung sowie einzelne Firmenkunden. Als Vorstandvorsitzender verantwortet Thorsten Thomas ab Juni 2024 den gesamten Kundengeschäftsbereich der Stadtsparkasse.