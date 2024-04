Konzert in Wermelskirchen Den musikalischen Frühling heiter eröffnet

In der zweiten Hälfte geht es so heiter weiter, wie die erste geendet hat: Die „Bergischen Fuhrmänner“, die fast alle auch im MGV singen, eröffnen das Programm nach der Pause. Und sie bereiten damit auch dem großen Chor den Weg, der in der zweiten Hälfte auf flottere Stücke setzt – mit einem Augenzwinkern und viel Tempo. Das Publikum freut sich über „Ich war noch niemals in New York“ oder die vertraute Melodie von „Ohne Dich“ aus der Schlagerschublade.