Heimstatt Wermelskirchen des Caritasverbandes Frühlingsfeierlaune am Vogelsang

Gleich am Eingang knubbelte es sich bereits, und es brauchte wohltuend ein wenig Geduld, bis man zu der großen Auswahl an selbst gemachten Kuchen und Torten gelangte. Genügend Zeit, unterdessen mal links, mal rechts Bekannte und Freunde herzlich zu begrüßen. Auch draußen unter dem großen Partypavillon war so ziemlich jede Bierzeltgarnitur besetzt. Man war gewappnet Am Vogelsang 16 für alle sprichwörtlichen Wetterkapriolen des Aprils.