Frühlingsboten in Wermelskirchen und der Region Eine Hommage an die Kirschblüte

Besonders häufig wird in diesen Tagen die Kirschblüte fotografiert. Überall im Stadtgebiet stehen die Bäume in voller Pracht – ob in der Kaiserstraße, in Hünger. an der Eich oder in vielen privaten Gärten. Die weißen bis rosa, manchmal auch fast pinken Blüten läuten für viele den Frühling ein.