Konjunktur in Wermelskirchen / Rhein-Berg Laut IHK-Umfrage ist Lage in Industrie weiter kritisch

Die Lage ist weiter schlecht – die Aussichten sind insgesamt aber nicht mehr ganz so trüb wie zu Jahresbeginn. Das zeigt die Frühjahrs-Konjunktur-Umfrage der auch für Wermelskirchen zuständigen Industrie- und Handelskammer (IHK) Köln. Die Industrie, ansonsten ein wichtiger Treiber der wirtschaftlichen Entwicklung in der Region, befindet sich demnach in äußerst schwierigem Fahrwasser. In den Industrieunternehmen sind die Erwartungen deswegen weiterhin negativ. „Nach wie vor gibt es eine Menge ungelöster Aufgaben“, sagt Jörg Hausmann, Leiter der IHK-Geschäftsstelle Leverkusen / Rhein-Berg: „Wenn die nicht schleunigst angepackt werden, bleibt die Situation für die Wirtschaft weiter problematisch.“