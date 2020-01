In Wermelskirchen : Friend’n Fellow mit neuem Album „Characters“ in der Katt

Wermelskirchen (tei.-) Im Herbst 2019 erschien das zwölfte Album „Characters“ des Duos Friend’n Fellow. In zwölf selbst geschriebenen Songs besinnen sich die beiden Musiker auf den akustischen Blues zurück.

Erzählt werden zwölf Geschichten, die durch ihre Charaktere miteinander verbunden sind. Jetzt dürfen sich die Fans dieses Duos freuen: Am Samstag, 18. Januar, 20 Uhr, treten sie in der Katt auf. Die Karten kosten 23 Euro an der Abendkasse, 19 Euro im Vorverkauf.

Der Schaffensprozess von Constanz Friend und Thomas Fellow klingt retrospektiv wie ein Lehrstück über qualitatives Songwriting, konstanten Output und die rauschhafte Kraft des Live-Auftritts. Es sind jene Merkmale, die das Duo im Zeitalter des digitalen Mainstreams herausragen lassen. Denn was 1991 in Leipzig begann, hat sich in den Folgejahren in die endlosen Weiten der globalen Musiklandschaft ausgeweitet.