Konzert in Wermelskirchen : „Friend ´n Fellow feat. Jule Malischke“ treten in der Katt auf

Wermelskirchen Unter Kennern fällt der Name „Friend ´n Fellow“ seit jeher im Zusammenhang mit Größen wie Ray Charles, Al Jarreau und Luther Allison. Letzterer prägte in den 1990er-Jahren durch gemeinsame Auftritte die musikalische Entwicklung des Duos.

Jule Malischke versteht es, dank ihrer einzigartigen Ausstrahlung, das Publikum in Sekundenschnelle in ihren Bann zu ziehen. Neben ihren eigenen Songs, in denen die junge Musikerin mit ihrer gefühlvollen Stimme und originellen Gitarrenbegleitungen den Hörer verzaubert, weiß sie ebenso instrumental auf der Gitarre zu überzeugen, tritt seit vielen Jahren erfolgreich als Gitarristin und Singer/Songwriterin auf und war neben ihren eigenen Konzerten auch als Support von Uriah Heep, Barclay James Harvest und Christina Stürmer live wie auch in Radio und Fernsehen zu erleben. Nach ihrem mit der Bestnote abgeschlossenen Studium der klassischen Gitarre am Leopold Mozart Zentrum in Augsburg absolvierte sie ihr Masterstudium für akustische Gitarre an der Musikhochschule „Carl Maria von Weber“ in Dresden.