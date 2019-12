Konzert im Altenberger Dom : Friedensmesse mit Orchester, Chor und Muezzin-Gebetsruf

Altenberg Der Orchesterverein Hilgen lädt für Sonntag, 15. Dezember, 14.Uhr, zu seinem jährlichen Konzert unter der Leitung von Timor Oliver Chadik in den Altenberger Dom ein. In diesem Jahr steht ein großes Gemeinschaftsprojekt mit dem Unichor der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf bevor.

Die fast 200 Mitwirkenden präsentieren das Antikriegsstück „The Armed Man: A Mass for Peace“ von Karl Jenkins. Tags zuvor erfolgt die Aufführung in Düsseldorf.

Die Probenarbeit sowie die zwei Konzerttermine teilen sich die Leiter der Ensembles, Silke Löhr (Unichor) und Timor Chadik (OVH). Chor und Orchester blicken auf eine langjährige Geschichte mit Konzert-Highlights, Auslandsreisen und Wettbewerbserfolgen zurück. So wurde der OVH gerade erst am 13. Oktober im Rahmen des Landes-Orchesterwettbewerbs als bestes sinfonisches Blasorchester in NRW ausgezeichnet – ein Titel, den die Burscheider damit seit 32 Jahren in Folge halten.