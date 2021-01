Gerichtsverfahren in Wermelskirchen : Freispruch: Unfall kann nicht nachgewiesen werden

Wermelskirchen Eine Fahrerflucht wurde jetzt vor dem Amtsgericht verhandelt. Der Vorwurf: Ein 65-Jähriger soll beim Ausparken eine Auto touchiert haben. Den Unfall selbst hatte niemand beobachtet.

Ein Auffahrunfall beim Ein- oder Ausparken ist schnell passiert. Manchmal sogar so schnell, dass man es gar nicht mitbekommt. Wenn man Pech hat, sieht man sich dann jedoch ganz schnell wegen des Vorwurfs der Fahrerflucht vor dem Amtsgericht wieder. So jetzt im Falle eines 65-Jährigen aus Wermelskirchen, der im Juni des Vorjahres um die Mittagszeit an einem Parkplatz in einem Innenhof beim Ausparken einen anderen Wagen touchiert haben sollte und sich dann vom Unfallort entfernte, ohne dem Geschädigten über den Vorfall in Kenntnis gesetzt zu haben. An dem beschädigten Wagen sei dabei laut Anklageschrift ein Schaden in Höhe von 2400 Euro entstanden – der bereits beglichen worden sei.