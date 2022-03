Ausflugsziel für Wermelskirchener am Wochenende : Mit einem Aktionstag in die neue Saison

Bergisches Land Am Sonntag ist viel los im Freilichtmuseum Lindlar. Dort steht auch das Wermelskirchener Büdchen. Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren haben freien Eintritt.

In die historischen Häuser und Werkstätten zieht wieder Leben ein. In der Schmiede erklingt das rhythmische Hämmern, und die Sattlerei ist erfüllt vom Ledergeruch, derweil der Sattler mit Nadel und Faden arbeitet. In der Hauswirtschaft wird gezeigt, wie früher gekocht und gebacken wurde, und in der Seilerei werden Seile geschlagen. In der Bäckerei liegt der Geruch von frisch gebackenem Brot in der Luft, und in der historischen Lumpenreißmühle Müllershammer läuft das Mühlrad. Die Steinbruchbahn in der Baugruppe „am Mühlenberg“ präsentiert einen Vorführbetrieb. In der Umweltwerkstatt ist die Ausstellung „Land – Frauen – Arbeit“ zu sehen.