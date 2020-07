Kommunalwahl im Rheinisch-Bergischen Kreis : Freie Wähler mit zwei Spitzenkandidaten

Rhein-Berg Die Wählergemeinschaften im Rheinisch-Bergischen Kreis, die unter „Freie Wähler“ bei der Kommunalwahl antreten, haben ihre Kandidaten aufgestellt. Ihr Ziel: Sie wollen im Kreistag nach dem 13. September wieder eine Fraktion bilden - also mit mehr als zwei Mandaten einziehen.

Die Freien Wähler im Rheinisch-Bergischen Kreis gehen mit Werner Konrad aus Kürten und Henning Rehse aus Wermelskirchen als Spitzenkandidaten in die Kommunalwahl. Das beschlossen die Delegierten jüngst auf einer Versammlung; dabei wurden neben der Reserveliste auch die Kandidaten für die Kreiswahlbezirke aufgestellt. Mitglieder der WNKUWG besetzten dabei auch Wahlbezirke in Leichlingen.

Trotz Corona hatten die Wählergemeinschaften vollständig ihre Delegierten entsandt, so dass das Ergebnis der Delegiertenversammlung von einer breiten Mehrheit getragen wird. „Im Gegensatz zu 2014 ist es uns dieses Mal bis auf eine Kommune gelungen, alle Wahlkreise mit Kandidaten der örtlichen Wählergemeinschaften zu besetzen“, so Henning Rehse. Neu ist die Zusammenarbeit mit der Wählergemeinschaft „Zusammen Leben Rösrath“. In geheimer Wahl erhielten sowohl die Kandidaten der Wahlbezirke als auch die Kandidaten für die Reserveliste allesamt den einstimmigen Zuspruch der erschienenen wahlberechtigten Delegierten. Werner Conrad, Gruppensprecher der Freien Wähler im Kreistag: „Insgesamt bestätigt sich so das Vertrauen und der Zuspruch der Ortsvereine in in die Arbeit von Vorstand und Gruppe.