Politik in Wermelskirchen Kann KI für die Verwaltung Kita-Plätze vergeben?

Ziel dieses Prüfauftrags sei es, die Potenziale, Chancen und Herausforderungen des Einsatzes von KI in verschiedene Bereiche der Stadtverwaltung zu untersuchen, erläutern der Vorsitzende der Freien Wähler-Stadtratsfraktion, Henning Rehse, und der Sachkundige Bürger, Jan Paas: „Wir möchten, dass die Verwaltung eine umfassende Analyse durchführt und Empfehlungen für mögliche Anwendungsfelder und Vorgehensweisen entwickelt.“ In dem Antrag führen die Freien Wähler auch einige Beispiele an, wo der Einsatz von KI aus ihrer Sicht denkbar und sinnwoll ist: die Automatisierung von Antragsprozessen und der Korrespondenzerfassung, die Vergabe von Kita-Plätzen oder die Beschleunigung von Antrags- sowie Genehmigungsverfahren im Bauwesen oder die verbesserte Analyse von Daten, Dokumenten und Prozessen in Echtzeit. Der Blick der Antragsteller richtet sich dabei unter anderem auf die Großstadt Hamburg: „Erste Kommunen setzen sogenannte Chatbots als automatisierte Service-Berater in den Bürgerbüros ein – 24 Stunden am Tag und sieben Tage die Woche (zum Beispiel nach Böblinger Vorbild). Mit ‚Frag-den-Michel’ stellt die Freie und Hansestadt Hamburg einen Chatbot bereit, der Fragen zu städtischen Dienstleistungen beantwortet.“