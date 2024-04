Ausflugs-Tipps Freibäder im Bergischen Land

Freibad Ittertal in Solingen

Adresse: Mittelitter 10, 42719 Solingen



Öffnungszeiten: in der Saison Montag bis Sonntag 10 bis 19 Uhr.



Eintrittspreise: Erwachsene 5 Euro, Kinder (drei bis fünf Jahre): 1,50 Euro; Jugendliche, Schüler, Studenten (6 bis 17 Jahre): 4 Euro. Plus 1 Euro Energiezuschlag für jede Person ab 18 Jahren



Mehr Infos gibt es hier: www.ittertal.de