Freibad in Wermelskirchen-Dabringhausen „In Badelatschen sind alle gleich“

Nach der Schule entschied er sich für ein soziales Jahr, lernte die Arbeit mit Demenzerkrankten kennen. „Auch danach war klar: Ich will mit Menschen arbeiten“, sagt er. Und weil er ohnehin sportbegeistert gewesen sei, habe ihn die Ausschreibung für die Ausbildung zum „Fachangestellten für Bäderbetriebe“ gereizt. „Ich wusste damals allerdings nicht, dass ich damit Bademeister werden würde“, sagt er und grinst. Als ihm im Bewerbungsgespräch klar wurde, was ihm blüht, war er begeistert. Er unterschrieb für die Ausbildung im Hallen- und Freibad in Sankt Augustin – und blieb auch nach seiner Lehre. „Ich habe mich jedes Jahr auf den Sommer und die Freibadsaison gefreut“, erzählt er, „ich bin einfach ein Sonnenanbeter“. Aber auch den Rest des Jahres liebte er die Arbeit am Beckenrand, mit der Technik hinter den Kulissen und bot Aqua-Kurse für die Besucher an. „Ich liebe es, die Leute anzufeuern, immer noch mehr aus ihnen rauszuholen und am Ende in ihre glücklichen Gesichter zu sehen“, sagt er. Mit einem Kollegen gründete er eine Schwimmschule – für Kinder genauso wie Erwachsene. Denn er war zu der Überzeugung gekommen: „Egal, was du hast, das Wasser kann dir helfen.“