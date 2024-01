Freibäder in Wermelskirchen und Remscheid Diese Technik ist ein „Quantensprung“ für das Freibad Dabringhausen

Die Spuren des Nachtfrosts liegen noch auf der Wiese am alten Freibad, als Ralf Magney und Volker Niemz am führen Vormittag im Eschbachtal ankommen. Hinter Magney liegt schon der Winterdienst, er ist seit 2 Uhr nachts auf den Beinen. Aber der Termin im Freibad im Eschbachtal steht fest im Terminkalender. „Und er hat mich schon einige schlaflose Nächte gekostet“, wird Magney später verraten. Absagen waren also keine Option. Auch nicht für Rudi Hachenberg, der ehrenamtlich mit seinem Kran ins Freibad gekommen ist oder für Sven Horn, der seinen Schlepper mitgebracht hat. Die Männer haben sich für diesen Tag viel vorgenommen. Sie wollen die drei großen Filterbehälter, die jeweils fast drei Tonnen wiegen, im Remscheider Freibad ausbauen und nach Dabringhausen bringen. „Das katapultiert uns in Dabringhausen aus den 1970er Jahren in die Moderne“, sagt Ralf Magney, „das ist also ein Quantensprung, ein echter Glücksgriff.“