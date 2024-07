Schwimmen in Wermelskirchen Start der Freibad-Saison ohne Schwimmerbecken

Wie Roennecke beschreibt, fehlen die letzten Rohrstücke für den Anschluss der aus dem Freibad Eschbachtal in Remscheid stammenden Filtertechnik, was für die zeitliche Verzögerung sorgt. Das große Schwimmerbecken sei zwar gefüllt und für die Privatveranstaltung der Triathleten auch bereits in Benutzung gewesen, aber: Die fehlende Umwälzung lasse einen öffentlichen Badebetrieb nicht zu. „Wir müssen uns da an gesetzliche Vorgaben halten, uns sind die Hände gebunden“, bedauern die Betreiber des Freibades.