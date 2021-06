Die Planungen für die Saison sind angelaufen : Freibad Dabringhausen öffnet trotz unsicherer Aussichten

Dabringhausen In den Sommerschulferien darf wieder geplantscht und geschwommen werden. Es wird eine große Zitterpartie für den Betreiberverein, denn die Entwicklung der Inzidenzwerte bestimmt das weitere Geschehen. Am 12. Juni beginnt der Vorverkauf der Saisonkarten.

Die gute Nachricht vorweg: Auch in diesem Jahr wird das Freibad Dabringhausen mit Leben erfüllt werden, werden hoffentlich viele Kinder hier schwimmen lernen und Stammgäste im Becken ihre Bahnen ziehen. Dennoch ist die nunmehr neunte Saison in ehrenamtlicher Regie eine größere Zitterpartie als es der Betreiberverein SV Freibad Dabringhausen je erlebt hat. „Wir wissen nicht, was die nächsten Wochen bringen. Wir bauen darauf, dass wir wie im vergangenen Jahr möglichst viele Unterstützer haben, die sich mit der Saisonkarte den Eintritt sichern“, sagt Dominik Roenneke, Vorsitzender des SVFD.

Wann Der Verkauf der Saisonkarten startet am Samstag, 12. Juni, zwischen 10 und 13 Uhr im Freibad Dabringhausen. „Wir hoffen, dass wir an diesem Tag schon viele Saisonkarten verkaufen können. Ab Montag, 14. Juni, wird das Kaufzentrum Hübing den Vorverkauf für uns übernehmen“, sagt Roenneke.

Derzeit dürfte in der Stufe 1 die gesamte Anlage geöffnet werden, ein Besuch ohne Nachweis einer Testung, Impfung oder Genesung wäre möglich. In Stufe 2 wäre dies dann Pflicht. In Stufe 3 käme eine Schließung der Liegewiesen und aller nicht-sportrelevanten Bereiche hinzu. „Wir hoffen natürlich, dass wir uns in den nächsten Wochen in dem Inzidenzbereich unter 35 halten und so die Bedingungen auch für die Freibad-Saison gut bleiben“, drücken die Freibad-Förderer die Daumen.