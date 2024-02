Jahreshauptversammlung in Wermelskirchen Freibad Dabringhausen – nach der Baustelle kommt der Putztrupp

Das gilt für die Ehrenamtlichen, die in diesen Tagen die traditionellen Arbeitseinsätze an den Samstagen vor Saisonstart planen. Und das gilt eben auch für das Technikteam: Volker Niemz, Ralf Magney und Marc Dabringhaus haben in diesen Wochen allerhand zu tun – bevor überhaupt die Samstagseinsätze beginnen können. „Das ist ein riesen Ding und es ist erst der Anfang“, erklärt Niemz in der Versammlung und erinnert an die neuen Filter, die die Ehrenamtlichen jüngst aus dem Freibad im Eschbachtal geholt haben. Um genug Platz für die Filter zu schaffen, wird gerade angebaut.